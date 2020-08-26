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26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Sabiha Gökçen'de 12 bin 410 ton atık toplandı

26 Ağustos 2020, Çarşamba 14:18
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda son 2 yılda 12 bin 410 ton atık toplandı.

Tam otomatik tesis niteliğindeki Pendik Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi 2017 yılında faaliyete geçti. Ramazanoğlu Mahallesi’nde 3 bin metrekarelik alanda hizmet veren tesis, saatte 8 ton ayrıştırma kapasitesi ile çalışıyor.

Tesiste kağıt, karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları kısa sürede türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm fabrikalarına gönderiliyor.

Pendik Belediyesi bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmecisi İSG ile de 2018 yılında atık toplama anlaşması imzaladı. Anlaşmayla birlikte günlük yaklaşık 150 bin kişinin giriş çıkış yaptığı havalimanından Pendik’teki Ambalaj Atık Ayrıştırma Tesisi’ne ayda tonlarca atığın gelişi sağlanıyor.

2018 yılı Haziran ayından 2020 yılı Temmuz ayına kadar olan süreçte Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 6 bin 577 ton kağıt, karton, 4 bin 95 ton plastik, 1613 ton cam, 124,11 ton metal olmak üzere toplamda 12 bin 410 ton atık toplandı.

112 bin ağacın kesilmesi önlendi

Anlaşma kapsamında toplanan 6 bin 577 ton kağıdın geri kazanılması ile 112 bin ağacın kesilmesi önlendi. Toplanan kağıt atıkların geri dönüşümü sayesinde ayrıca bin 170 ton daha az sera gazı salınımı gerçekleşti, 27 bin MWH enerji tasarrufu ile 175 bin metreküp su tasarrufu sağlandı.

Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı, atık
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