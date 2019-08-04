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4 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Salda Gölü için ahşap bariyer önlemi

04 Ağustos 2019, Pazar 10:29
Burdur Valiliğince 2018'de gölün kıyısına kadar ilerleyerek doğal zemine zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan araç girişlerini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle ahşap bariyer sistemi kurulduğu bildirildi.

Burdur Valiliğinden Salda Gölü ve çevresinde koruma amaçlı alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Salda Gölü ve çevresinin 1989'da birinci derece doğal sit alanı ilan edildiği, göl çevresinde son yıllarda yaşanan turizm hareketliliği dolayısıyla bazı tedbirlerin alınması, düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurularak öncelikle göl ve çevresinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı sürecinin başlatıldığına değinildi.

Amacın göl çevresindeki düzensiz alan kullanımını önlemek olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"2018 yılında gölün kıyısına kadar ilerleyerek doğal zemine zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan araç girişlerini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan sağlanan ödenekle ahşap bariyer sistemi kuruldu. Beyaz Adalar Bölgesi'nde izinsiz olarak kurulmuş her türlü geçici yapı ve konteyner türü unsurlar kaldırıldı. Beyaz Adalar Bölgesine ulaşımı sağlayan yol parke taşıyla kaplanarak ulaşım standardı yükseltildi. 2019 ise Salda Gölü ve çevresi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edildi. Ülkemizde 18 ÖÇK alanından biri olan bu bölgede korunan alan, bu kararla 4 bin 400 hektardan 29 bin 500 hektara çıkartıldı. ÖÇK ile doğal sit statüsü eskisi gibi devam etmektedir. Ülkemizin en özel ve nitelikli doğal alanlarının ÖÇK kapsamında olduğu görülmektedir."

"Millet Bahçesi ile Salda Gölü çevre şartları daha iyi bir seviyeye ulaşacak"

Doğal yapının korunmasının izlenen yöntem ve yapılan çalışmalarda birinci öncelik olduğuna işaret edilen açıklamada "Turizmin, Salda Gölü çevre değerlerini gözeten bir anlayışla geliştirilmesi temel amaç edinilmiştir. 2018 yılında bu alanda düzenlenmek istenilen festival taleplerine de Valiliğimizce olumsuz cevap verilmiştir. 2019'da göl çevresinde düzenli olarak temizlik ve çöp toplama çalışması yürütülmektedir. Göl suyunun temizlik düzeyini gösteren verilerin son derece memnuniyet verici olduğu görülmektedir. Yaz sezonunda kurulan ünitelerde (kafeterya, büfe, duş ve giyinme-soyunma kabinleri) hizmet sunulmaya başlanmış, ayrıca düzenli bir otopark sistemi oluşturulmuştur. Alınan bu önlemlerle, 2019'un başından şu ana kadar 600 bini bulan ziyaretçiye düzenli hizmet verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından göl ve çevresinin doğal ve orijinal hali korunarak, gelen ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik doğal malzeme kullanılarak yapılacak Millet Bahçesi ile Salda Gölü çevre şartları daha iyi bir seviyeye ulaşacağı kaydedildi.

AA

Etiketler: salda gölü
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