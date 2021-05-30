Salgın bu yaz bitebilir

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Hotamışlıgil, “Geleceği açıklanan aşılar gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir” dedi.

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Koronavirüs pandemisinin Türkiye’deki seyrine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Sağlık Bakanlığı’nın Eylül’e kadar geleceğini söylediği yaklaşık 120 milyon doz BioNTech aşısına işaret ederek “Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir” dedi. CNN Türk’te Cüneyt Özdemir ile 5N1K’nın konuğu olan Prof. Dr. Hotamışlıgil, pandeminin ne zaman sona ereceğini ve yaygın aşılamanın önemini yorumladı. Hotamışlıgil’in açıklamaları özetle şöyle, “Tünelin ucundaki ışığı çok parlak görüyorum. En önemli şey çok net olarak aşıları yaygın olarak uygulayan ülkelerde salgın bitiyor. Aşı olmadan salgının bitmesi mümkün değil. Aşı karnesi bence kötü bir fikir. Beklenmedik sıkıntılar oluşturabilecek bir şey. Etkinlik düzeyi de tartışabilecek. Dünyada aşıya erişim eşitsizliği var. Hiç aşılanmamış ülkeler var.

Sosyal ilişkiler garipleşti

İlk doz yapıldıktan sonra çok yüksek bir koruma oranı oluyor. Aşı tedariğinde bir sorun varsa, 10 milyon kişiye 2 doz aşı yapmaktansa 20 milyon kişiye bir doz aşı yapmak daha mantıklı. Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir. 1 buçuk senede çok şey değişti. Bugün annemi gördüm, sarılamadım kadına. Ya diyorum ‘kapıdan girerken kaptıysam, anneme getireceğim virüsü’. Ben bunu yaşıyorsam herkes yaşıyordur. Sosyal ilişkiler biraz garipleşti. Zihinsel rahatsızlıklar fırtınası bizi bekliyor olabilir. İnsanlar birbirleri ile beraber olmaya başladıkları zaman bu rahatsızlıktan hızlıca kurtulabilirler.