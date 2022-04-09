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9 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Salgınla birlikte İstanbul'da hava kirliliği azaldı

09 Nisan 2022, Cumartesi 11:44
İstanbul'da, koronavirüs salgınıyla birlikte düşüş gösteren hava kirliliği salgının ikinci yılında da önceki yıllara göre yüzde 8 azaldı.

Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında insanların evlerinde kalması ve araç kullanmaması belirli bir dönem havayı iyileştirdi. Böylece kirliliğin azalması sağlandı.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle hava kirliliği oranının bazı dönemlerde azaldığı, bazı dönemlerde de arttığı görüldü.

İstanbul'da partikül madde (PM10) hava kirliliği, salgının ikinci yılında önceki senelere oranla yüzde 8 azaldı.

En fazla hava kirliliği Sultangazi'de ölçüldü

Bu dönemde, hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon yüzde 82,79 ile Sultangazi 3 İstasyonu oldu. Burayı sırasıyla yüzde 70 ile Göztepe, yüzde 59,15 ile Sultangazi 2 İstasyonu izledi.

Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon yüzde 13,39 ile Kumköy olurken partikül madde (PM10) hava kirliliği oranı Büyükada İstasyonu'nda yüzde 16,24, Kandilli 1 İstasyonu'nda yüzde 17,94, Üsküdar 1 İstasyonu'nda yüzde 24,62 ölçüldü.

İstanbul'da salgınının ikinci yılında hava kirliliği önceki yıllara göre 27 istasyonda azaldı, 7 istasyonda arttı, 1 istasyonda değişmedi.

Salgınının ikinci yılında hava kirliliği önceki senelere göre en fazla azaldığı istasyonların başında yüzde 35 ile Kumköy yer aldı. Kumköy'ü, yüzde 32 ile Sultangazi 1, yüzde 26 ile Büyükada, yüzde 20 ile Maslak, yüzde 19 ile Kağıthane 1 takip etti. Ümraniye 1 de ise hava kirliliği değişmedi.

Aynı dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon yüzde 42 ile Kandilli 1 oldu. Kandilli 1'i yüzde 27 ile Sarıyer, yüzde 21 ile Göztepe, yüzde 15 ile Ümraniye 2 istasyonları izledi.

Etiketler: salgın, İstanbul, hava kirliliği
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