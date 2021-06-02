Samsun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'da kısa süreli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı.

Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde çamur ve su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve çevresinde gök gürültülü sağanağın devam edeceğini belirterek, ani su ve sel baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. AA

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