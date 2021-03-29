Şanlıurfa’da Bediüzzaman sevgisi

Yeni Asya Şanlıurfa Temsilciliği, başlattığı bir kampanya ile gazetemizin “23 Mart Bediüzzaman Özel Sayısı”nı Şanlıurfa’da dağıttı. 2000 adet gazete dükkânlara ve vatandaşlara dağıtıldı.

Bediüzzaman’ın Urfa’da vefat etmiş olması ve Urfalıların Bediüzzaman’ı tanıyor olması kampanyanın büyük ilgi görmesine sebep oldu. Urfalılar, Bediüzzaman’dan bahseden özel sayıyı adeta kapıştılar. Şanlıurfa - Said Yetim

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