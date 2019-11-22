Şanlıurfa Risale-i Nur’la buluşuyor

Yeni Asya Neşriyat’ın büyük bir stand ile katıldığı Şanlıurfa Kitap Fuarı bugün açılıyor.

Şanlıurfa 3. Ulusal Kitap Fuarı, bugün saat 10.00’da kapılarını kitapseverlere açıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin “Okumak Erdemdir” sloganıyla gerçekleşecek olan kitap fuarına 250 yayınevi ve 50’si yerel olmak üzeri 200’e yakın yazar ve şair katılım gösterecek.

Yeni Asya Neşriyat yerini aldı

22 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında, Karaköprü’de 11 Nisan Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuarda Yeni Asya Neşriyat da yerini aldı. 2018 Kasım ayında düzenlenen 2.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı’na beklenenin çok üstünde ilgi gösterilmişti. Yeni Asya Neşriyat ise fuarın aranan standı ve birçok kişinin de buluşma noktası olmuştu. Şanlıurfa Yeni Asya Temsilciliği Risale-i Nur eserlerinin ilânatı için özel çalışmalarda bulundu. 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren bilbordlarda, dikkatleri Risale-i Nur’a çeken reklâmlar ile Şanlıurfa halkına Risale-i Nur’u fuarda Yeni Asya Neşriyat standında bulabileceklerinin ilânı yapıldı. Risale-i Nur Külliyatı’ndan gençlik, psikoloji, çocuk, kadın, tarih, edebiyat, siyasete kadar birçok alandaki eser Yeni Asya Neşriyat standında yer alacak.

Yazarlarımız söyleşi yapacak

Yeni Asya Yönetim Kurulu üyesi ve Yeni Asya Şanlıurfa temsilcisi Nihat Çiçek, Yeni Asya Gazetesi Şanlıurfa temsilciliği olarak memleketimizin kültür hayatına hizmet gayesiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Eylül Fuarcılık tarafından bu yıl üçüncüsü yapılacak olan kitap fuarına Yeni Asya Neşriyat olarak yine katılıyoruz, dedi ve devam etti: “Bu sene kitap fuarımız dopdolu geçecek. Hafta sonları yazarlarımızın imza programları olacak. Ayrıca bu sene ilk defa üç yazarımız kitap fuarında söyleşi yapacak. Bu söyleşilere bütün okuyucularımızı ve Şanlıurfalıları davet ediyoruz. Kitap Fuarı’nın Risale-i Nur’un neşri manasında hayırlara vesile olmasını diliyorum.” Yeni Asya Neşriyat yazarlarından, Şemsettin Çakır, İslamYaşar, Kazım Güleçyüz, Sebahattin Yaşar ve Yasemin Yaşar okuyucusu ile buluşup, sohbet edip kitaplarını imzalayacak. Yazarların imza programının yanında söyleşi programları da bulunuyor. 10 günlük fuar süresince 13:30/18:00 arası imza ve 16:00/16:45 arası söyleşi olmak üzere yoğun bir program gerçekleştirilecek.

Program ise şöyle;

22 Kasım Şemsettin Çakır,

23 Kasım Kazım Güleçyüz,

24 Kasım İslam Yaşar,

30 Kasım-1Aralık Yasemin-Sebahattin Yaşar. Fethiye Akay - Şanlıurfa