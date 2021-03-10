Sarıyer Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

İstanbul'da Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili dostlarım, Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Ne kadar dikkatli olursak olalım farkında olmadan bizim ya da karşı tarafın yaptığı tek bir ihmalkar davranış bile olumsuz sonuçlar doğurabiliyor ne yazık ki. Karantina süresince evde olacağım. Sağlıklı günler dilerim.'' NTV

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