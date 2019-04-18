Şehit annesi, oğlunun isteğini 26 yıl sonra yerine getirdi

Kırşehir'de yaşayan şehit annesi 63 yaşındaki Sevim Yağız, oğlunun isteğini yerine getirmek için onun şehadetinden 26 yıl sonra kursa katılarak okuma yazma öğrendi.

Altı çocuğundan Necdet Yağız'ı Hakkari Çukurca'da 1993 yılında mayına basması sonucu şehit veren acılı anne, oğlunun mezarını her perşembe ve cuma günü ziyaret ederek hasretini dindirmeye çalışıyor.

Şehit oğlunun, annesinin okuma yazma öğrenmesini çok istemesi nedeniyle yıllar sonra bu vasiyetini yerine getirmek isteyen anne Yağız, Kırşehir Halk Eğitim Merkezinde okuma yazma kursuna başladı. Burada okuma yazmayı öğrenen Yağız, artık hastaneye kendisi gidip gelebiliyor ve her işini yardıma ihtiyaç duymadan yapabiliyor.

Anne Sevim Yağız, oğlu Necdet Yağız'ın 1992 yılında askere gittiğini ve bir yıl sonra operasyonda mayına basarak bir asker arkadaşıyla şehit olduğunu söyledi.

Kırşehir'deki şehitliğe defnedilen oğlunun mezarını ilk zamanlar günde iki defa ziyaret ederek acılarını dindirmeye çalıştığını belirten Yağız, aradan geçen yıllarda rahatsızlıklarından dolayı vücuduna dört platin takıldığını, dizlerinden de ameliyat olması nedeniyle oğlunun kabrine sık gidemediğini ifade etti.

Yağız, mezarlık ziyaretini artık perşembe ve cuma günleri yaptığına değinerek, "Otururum, konuşurum, dertleşirim, ağlarım." dedi.