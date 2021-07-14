Sel ve heyelan afetine ilişkin AFAD ve Rize Valiliğinden açıklama

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak yüzünden bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü, yer yer heyelanlar yaşandı. Kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor.

Kentte öğleden sonra başlayan yoğun sağanak sonucu Çayeli ilçesinin Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde menfezler tıkandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Madenli'nin yanı sıra yağışın etkili olduğu aynı ilçedeki Büyükköy beldesinde de çalışma başlattı.

Çayeli ilçesindeki Madenli Deresi'nin taşması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Bazı bölgelerde büyük su birikintilerinin oluştuğu yolun bazı bölümlerinde ise selin taşıdığı taş, toprak ve odun parçaları sebebiyle araçlar ilerleyemiyor.

Şiddetli yağışa bağlı ilçedeki Aşıklar ve Şairler dereleri de taştı. Yetkililer, derelerin çevresindeki köylerin muhtarlarına telefonlarla ulaşarak vatandaşların evlerinden çıkmaması yönünde uyarı yapıyor.

Büyükköy beldesinde aşırı yağış nedeniyle yaşanan toprak kaymasında, ilk belirlemelere göre boş olduğu değerlendirilen bir ev yıkıldı.

Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, beldelerinde yolların kapandığı, bazı vatandaşların mahsur kaldığı yönünde ihbarlar aldıklarını söyledi.

Yağış Güneysu, Hemşin, Ardeşen ve Pazar ilçelerini de etkiledi

Yağışın etkilediği Güneysu ilçesi İslahiye köyü ile Hemşin ilçesi Levent köyünde bazı yollar, yer yer yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Güneysu Merkez Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu ilçe merkezi sular altında kaldı, 10'a yakın araç sel suları nedeniyle hasar gördü.

Etkili yağış sonrası Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesinin zemin katının yanı sıra ilçe merkezindeki çok sayıda iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, yağışın hafiflemesiyle ekiplerin çalışmalara başladığını söyledi.

Ardeşen ilçesinin Işıklı köyünde de tarım arazilerinde hasar oluştu.

Ekipler, yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Şiddetli yağışın etkilediği Pazar ilçesinde de su taşkınları nedeniyle bazı araçlar su altında kaldı, çok sayıda iş yerini su bastı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri bölgede yoğun yağışın devam etmesi ve heyelan riski nedeniyle iş makinelerini kullanamıyor.

Öte yandan Karayolları ekipleri, il genelinde yağışın etkilediği bölgelerde köy yollarının açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede şiddetli yağışın bir süre daha devam edeceği belirtildi.

Bu arada AFAD tarafından Rize'de kriz merkezi oluşturulduğu ve çalışmaların buradan koordine edildiği kaydedildi.

Kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor

Alınan bilgiye göre, kentte öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde bir, merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise 2 kişiden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine AFAD, jandarma, UMKE, JAK ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, söz konusu kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan ekipler, Muradiye beldesinde mahsur kalan bir kadını kurtardı.

Bakan Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu bölgeye gidiyor

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye giderek incelemelerde bulunacak.

AFAD: Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Rize ili genelinde bugün aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Rize'nin Çayeli ilçesi bakır istasyonunda metrekareye 190, Çayeli ilçesinde metrekareye 148, Güneysu ilçesinde metrekareye 207 kilogram yağış düştüğü bilgisinin alındığı belirtilen açıklamada, Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu 30'a yakın ihbarın alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rize ili Muradiye Beldesi, Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin olduğu bilgisi alınmıştır. AFAD, JAK, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgede çalışmalara devam etmektedir. Tedbir amacıyla bugün gündüz saatlerinde Erzurum ilinden görevlendirilen arama kurtarma personeli bölgede çalışmalara başlamış olup Trabzon ilinde bekletilen Samsun ekibi de Rize ilinde çalışmalara katılmıştır. Taşkın nedeniyle yolu kapanan Güneysu ilçesine bağlantı yolundan ulaşım sağlanmaktadır."

Rize Valiliğinden il genelinde yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin açıklama

Rize Valiliği, il genelinde şiddetli yağışa bağlı yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir, enkaz altında kaldığı bilgisine ulaşılan 2 kişiyi arama çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz'da başlayıp 14 Temmuz çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği belirtildi.

Çayeli ilçesi Büyükköy beldesine bağlı Çaycılar, Gümüştaş, Demirciler, Çavuşlu ve Orta Mahalle'de birçok noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle mahallelere ulaşım sağlanamadığı ifade edilen açıklamada, "6 ayrı bölgeden 38 kişinin konutlarında mahsur kaldıklarını ifade eden bilgiler ulaşmıştır. Yıkılan bina bilgisi yoktur. Çayeli Madenli beldesinde, belde merkezi dahil olmak üzere ana yollarda kesintiler olmuştur. Yine bu bölgedeki civar köylerde de birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşım sağlanamamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Güneysu ilçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği aktarılarak, şöyle devam edildi:

"Ayrıca Kıbledağı Çamlıca köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı köyleri grup yolu kapalı durumdadır. Tepebaşı köyünden 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi alınmıştır. Bu noktadaki arama kurtarma çalışmaları Erzurum AFAD, AKUT, UMKE ekipleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Selamet, Kiremit, Ortaköy Tepebaşı ve Güneysu Merkez mahallelerinin birçok noktasında mahsur kalan ailelere ait bilgiler mevcuttur. Rize merkez Muradiye beldesi Orta Mahalle'de bir bina yıkılmış, enkaz altında 2 kişinin kaldığı bilgisi alınmıştır. AFAD, itfaiye, İDAK, JAK ve jandarma ekipleri iş makinelerin desteğinde arama kurtarma çalışmalarını yürütmektedir. Yine Muradiye beldesinin birçok noktasında heyelanlar nedeniyle mahsur kalan aileler bulunmaktadır."

Rize merkez ve Salarha vadilerindeki birçok köyden, konutlarında mahsur kalan ailelere ait bilgiler ulaştığına işaret edilen açıklamada, bu bölgedeki köylerde de ulaşım açısından ciddi sorunlar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, meteorolojik verilere göre son 24 saat içinde Güneysu ilçe merkezinde 219, Çayeli ilçesinde 214, Rize Andon bölgesinde ise 147 kg/metrekare yağış kaydedildiğine dikkati çekildi.

Vali Kemal Çeber başkanlığında ilgili tüm kurumların katılımıyla İl AFAD binasında kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, İl Koordinasyon Kurulunun bütün üyelerin katılımıyla tam faal halde çalışmalarına devam ettiği, çeşitli kanallardan gelen ihbarların anlık olarak ilgili gruplara bildirilerek sahada çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği kaydedildi.