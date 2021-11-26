Selimiye Camii’nin restorasyonuna başlanıyor

Türk-İslam eserlerinin başyapıtı sayılan Selimiye Camii’nin kapsamlı restorasyonuna başlanıyor. Mülkiyeti Sultan Selim Han-ı bin Sultan Süleyman Han Vakfına ait olan Selimiye Camii’nin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yürütülecek.

Restorasyonu gerçekleştirecek yüklenici firma ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı. Restorasyonun 2025 yılında bitirilmesi öngörülüyor. Çalışmalar kapsamında cami ibadete ve ziyarete açık olacak. Yapıtın kubbe ve revaklarının kurşun kaplamaları kaldırılıp kontrol edilecek. Kubbelerinin strüktürü (taşıyıcı sistem) kontrol edildikten sonra eğer yapısal bir hasar varsa ilgili raporları doğrultusunda müdahale edilecek.

Okunma Sayısı: 244

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.