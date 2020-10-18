Senoz Vadisinde orman yangını

Rize'nin Çayeli ilçesi Senoz Vadisinde, ilçeye kaklaşık 40 km uzağında, yaylalar bölgesinde orman yangını çıktı. Dün (17 Ekim 2020) sabah saatlerinde başlayan yangın, müdahale edilmesine rağmen gün boyu devam etti.

Cumartesi günü Pelat Yaylasına giden vatandaşlar, Noriştaç Mevkiinden yangının devam ettiğini görünce yetkililere haber verdi. Jandarma ve orman yetkilileri ise yangından haberdar olduklarını, ekiplerin bölgede olduğunu ve müdahale ettiklerini ifade ettiler.

Bölgeyi iyi bilen vatandaşlar, yangın yerinin "Gorobni" olarak bilinen mevki olduğunu ve burada ormaniyetin bulunduğunu belirttiler. Cumartesi günü başlayan yangın Pazar günü (bugün, 18 Ekim 2020) de devam etti.

Yangının dumanı vadideki yaylalara kadar dağıldı ve koyu bir sis bulutu oluştuğu görüldü. Yangın halen devam ediyor ve dumanları vadideki her köyden görülüyor.

Yeni Asya - Çayeli