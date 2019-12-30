Silah arkadaşları şehidini 23 yıldır unutmadı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 23 yıl önce PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş’un silah arkadaşları, şehidin babasını ziyaret etti, mezarı başında dua okudu.

Sarayköy Belediyesi tarafından şehit Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş anısına Belediye Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenlendi. Türkiye’nin farklı yerlerinden Sarayköy’e gelen şehit Kuş’un silah arkadaşları, eşleri ve çocuklarıyla baba Osman Kuş’un elini öptü. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, burada yaptığı konuşmada, 23 yıldır silah arkadaşlarının şehidin ailesini yalnız bırakmadığını, bu davranışın Türkiye’ye örnek bir vefa niteliği taşıdığını söyledi. Şehit Hüseyin Kuş’un silah arkadaşlarıyla her yıl bir araya geldiğini ve her buluşmada etkilendiğini vurgulayan Özbaş, şunları kaydetti: “Kahramanlık destanınız hala devam ediyor. Şehidimizi ve ailesini 23 yıldır hiç yalnız bırakmamak tarihe kazınmış başka bir kahramanlık.”

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