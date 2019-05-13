Silopi'de güvenlik korucularına saldırı: 3 yaralı

Silopi ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu biri ağır 3 korucu yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu biri ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Görümlü ve Çalışkan beldeleri arasındaki üs bölgesine nöbet değişimine yaya olarak giden güvenlik korucularının geçişi sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda biri ağır 3 korucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. AA

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