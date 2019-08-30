Sınır kapılarında 'gurbetçi' yoğunluğu

Gurbetçi araçları Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise bu yıl kullanılmaya başlanan park sistemi uzun kuyruklar oluşmasının önüne geçti.

Yıllık izinlerini baba ocağında geçiren ve yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen "gurbetçiler" nedeniyle sınır kapılarında hareketlilik yaşanıyor. Gurbetçi araçları Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise bu yıl kullanılmaya başlanan park sistemi, uzun kuyruklar oluşmasının önüne geçti. Memleketlerinden yola çıktıktan sonra ilk durakları Kapıkule'ye gelen gurbetçiler, park alanında hem dinleniyor hem de ihtiyaçlarını gideriyor. Park alanında gümrük yetkilileri ve polis ekipleri gurbetçilere yardımcı oluyor. AA

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