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12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Sınırdaki güvenlik duvarı neredeyse tamamlandı

11 Haziran 2019, Salı 18:23
TOKİ Başkanı Bulut, Iğdır'dan Hakkari'ye kadar olan 200 kilometrelik sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarının yüzde 75'inin tamamlandığını söyledi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, beraberinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın, yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında şehit olan iki işçinin cenaze törenine katıldıktan sonra Gözütok Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında ailelere başsağlığı diledi.

Bulut ve Bilmez, ziyaretin ardından Kaymakamlığa geçti.

"Sınırdaki güvenlik duvarını bu yıl tamamlamak istiyoruz"

Bulut, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında hayatını kaybeden iki işçini haberini dün akşam saatlerinde aldığını ve hemen Van'a geldiğini söyledi.

Böyle acıların bazen insanları birbirine daha da yakınlaştırdığını ve bu yakınlaşmayı da burada çok iyi hissettiklerini dile getiren Bulut, şöyle dedi:

"Bilinmesi gereken bazı hususlar var. TOKİ olarak Iğdır'dan Hakkari'ye kadar, o sınır boyunca yaklaşık 200 kilometrelik, öncelik olan kısımlar buralar, bir sınır duvarı inşa ediyoruz. Bu sınır duvarı hem buralardan gelebilecek terör saldırılarını hem de gelebilecek kaçak geçişleri önleyecek bir çalışma. Bu çalışma süratle yapılıyor. Yüzde 75 seviyelerine geldik. Bu yıl itibarıyla tamamlamak istiyoruz."

AA

Etiketler: sınır, güvenlik duvarı
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