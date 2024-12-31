Şırnak'ta çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar temizleme çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi operatörü kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kar yağışının etkili olduğu ilçede Tuzluca köyü yolu ulaşıma kapandı. Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi ile çalışma başlattı. Bu sırada Şeyhmus C'nin kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye iş makineleri yönlendirildi. Ekipler, iş makinesinde mahsur kalan Şeyhmus C'yi kurtardı. Şeyhmus C, Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş makinesi operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 275

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.