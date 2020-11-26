Şişli Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

İstanbul'daki terör operasyonunda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y. ile 19 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan 6 kişi daha aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.'nin de bulunduğu 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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