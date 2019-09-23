Sivas'taki kazadan üzücü haber!

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba ve 2 oğlu öldü, 5 kişi yaralandı.

Fatih Umuç (23) idaresindeki 16 BLA 93 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Şarkışla ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi. Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve oğlu Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde öldü. Ağır yaralanan çocuklardan Yusuf Kenan Umuç da sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Hicran (33) ve Sibel Erva Dalga (3) ile Aysun (32), Yavuz Selim (9) ve Fatih Umuç (23), Şarkışla Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aysun ile oğlu Yavuz Selim Umuç'un da hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Araçtakilerin Hatay'dan Kars'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Bu arada, kaza yerinde bir düğün salonunda çekilmiş fotoğraf dikkati çekti. Dere yatağına yuvarlanan araç çekici yardımıyla çıkarıldı. AA

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