Soğuk hava geliyor

Türkiye, bu hafta yağışlı havanın etkisi altında olacak. Özellikle kıyı Ege'de kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli yağış görülecek. Cuma gününden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak.

Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor. Özellikle kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli yağış var. Ege'de metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Akdeniz'de bugün şiddetli rüzgar var. Sonraki günlerde ise yağış bekleniyor. Doğu'da etkili olan kar iç Ege'ye kayacak. İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek. 15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek. Ankara'da bugün 16 derece olan sıcaklık yarından itibaren düşmeye başlayacak. Etkili olacak yağış hafta sonuna kadar devam edecek. Sıcaklık 6 dereceye kadar inecek. İzmir'de haftanın ilk iki günü kuvvetli yağış var. Özellikle kuzey ilçelerde yağış kendisini daha da hissettirecek. Meteoroloji, yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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