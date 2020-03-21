Sokak hayvanları yalnız bırakılmadı

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Bu amaçla başta parklar olmak üzere ilçe genelinde kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu yerlere yiyecek bırakıldı. Bağcılar’da bulunan sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya yönelik su ve mama temin eden Bağcılar Belediyesi, koronavirüsün yaşattığı olumsuz durum dolayısıyla bu yöndeki çalışmalarına yoğunluk verdi. İstanbul - Aslan Özdemir

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