"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Son 30 metreye doğru

01 Temmuz 2019, Pazartesi 13:52
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde inşa edilen, ay sonunda tek yönlü olarak hizmete alınacak Hasankeyf-2 Köprüsü, kalan 30 metrenin de inşa edilmesiyle yıl sonunda çift yönlü olarak ulaşıma açılacak.

Bölünmüş yoldan oluşan ve aynı zamanda üzerinde yaya geçişi de yer alan köprü, ayakları 42 metre derinliğe kazılan fore kazıklar üzerine inşa edildi. 6 yıldır aralıksız süren çalışmaların ardından 14 ayağı tamamlanan köprünün inşasında sona gelindi.

1080 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde ve 105 metre yüksekliğindeki köprünün her bir kolonu, bin 800 ton demir ve 10 bin metreküp beton kullanılarak yapıldı. Yüzde 97'si tamamlanan ve tek yönlü olarak ay sonunda hizmete açılacak köprünün diğer yönü ise kalan 30 metrenin tamamlanmasıyla yıl sonunda hizmete alınacak.

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla mevcut kara yolunun sular altında kalacak olmasından dolayı yapılan köprünün inşa edildiğini söyledi.

Koç, Hasankeyf-2 Köprüsü'nün Türkiye'deki en uzun köprüler arasında yer aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"850 milyon liralık bütçeyle yapılan Batman-Hasankeyf bağlantı yolunda şu ana kadar 750 milyon liralık harcama yapıldı. Köprünün tek yönü bu ay içerisinde tamamlanacak. Diğer yönde ise 30 metrelik kısmın tamamlanmasıyla köprü çift yönlü olarak halkın kullanımına açılacak."

Türkiye'de özellikle son yıllarda ulaşımda büyük projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Koç, "Batman-Hasankeyf bölünmüş yolu aynı zamanda çevre ülkelerle de bağlantıyı sağlayacak. Çevremizdeki ülkelerin Anadolu'nun diğer noktalarına ulaşımları noktasında bizim yüzümüzü ağartacak bir proje." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Etiketler: hasankeyf
Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DSİ vatandaşları uyardı

    Çayeli'nin yaylalarına kar yağdı

    Cezaevlerine Hediye Kitap Kampanyamız Yenilendi!

    Hong Kong'da protestolar devam ediyor

    Araklı'da arama çalışmaları 230 kişilik ekiple yeniden başladı

    Cammu Keşmir'de otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Üst düzey ABD'li yetkililerden tepki çeken bir adım daha

    Adalet ararken terörist ilân ediliyoruz

    İmar barışında ödeme süresi belirli şartlarla uzatıldı

    Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulmasıyla ilgili Türkiye'den ilk tepkiler

    Ders almaya niyetleri yok

    “Başarılı” veya “başarısız” demek çocuğunuzu etkileyebilir

    Bahreyn Çalıştay’ı gerçekçi değil

    Halkın enflasyonu durdurulamıyor

    Hâkim ve savcılar da güvende hissetmiyor

    AYM’de ihsas-ı rey tartışması

    AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Hafter açıklaması

    Sudan'da asker karşıtları yeniden sokaklarda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ders almaya niyetleri yok
    Genel

    Hâkim ve savcılar da güvende hissetmiyor
    M. Said ZEKİ

    Cezaevleri niçin dolup taşıyor?
    Genel

    AYM’de ihsas-ı rey tartışması
    Mehmet KARA

    1 Kasım’a benzemedi
    Yeni Asya'dan Size

    Medrese-i Yusufiye Seti için yeni kampanya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    İstanbul seçiminin yorumu
    Genel

    Halkın enflasyonu durdurulamıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Medrese-i Yusufiye kitap kampanyamız genişliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.