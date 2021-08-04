Son 8 günde çıkan 174 yangının 160'ı kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz'dan bu yana çıkan 174 yangının 160'ının kontrol altına alındığını, 14'ünün devam ettiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 28 Temmuz- 4 Ağustos arasında toplam 39 ilde 174 orman yangını meydana geldiği belirtildi. Söz konusu yangınların 160'ının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, 6 ilde 14 yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Ayrıca ekiplerimiz tarafından 98 kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Şu an itibarıyla devam eden yangınlarla mücadelede toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 250 personel görev yapmaktadır." AA

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