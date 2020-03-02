‘Sosyal market’ 30 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştı

Kayseri’de, Kocasinan Belediyesince açılan ve hayırseverler tarafından desteklenen “sosyal market”, 7’den 70’e ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Kocasinan bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelerin konfeksiyon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kurulan markette, aileler ekonomik durumları ve hane halkı sayısına göre limitlendirilen “Dost Eli Kart” ile gönüllerince alış veriş yapabiliyor. Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi insanlar arasında adeta köprü görevi gören sosyal market, kurulduğu günden bugüne kadar 30 binin üzerinde aileye ulaştı. Sosyal marketin mimarı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi ailelerin konfeksiyon ve tekstil ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kurulan mağazanın 3 yılı aşkın süredir ilçe sakinlerine hizmet verdiğini söyledi. AA

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