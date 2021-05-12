Soylu: Şampiyonluk kutlamaları kapanmadan sonra yapılmalı

İçişleri Bakanı Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Süper Lig Süper Lig şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili de konuşan Soylu, "Kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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