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25 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Spor camiasından Elazığ'a destek

25 Ocak 2020, Cumartesi 16:10
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 1015 kişinin de yaralandığını bildirdi. Depremde zarar gören vatandaşlarımız için spor camiası da destek paylaşımlarında bulundu.

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Beşiktaş 

"Büyük Beşiktaş taraftarını, 28 Ocak Salı günü saat 20.00’de oynanacak olan Beşiktaş Sompo Sigorta-Neptunas Basketbol maçına, Elazığ depremzedelerine desteğe davet ediyoruzAtkı ve berelerinle gel, devre arası sahaya at, Elazığ’a ulaştıralım "

Denizlispor'dan tribün geliri bağışı 

Antalyaspor deplasman tribünü gelirleri Elazığ ve çevre illerinde depremi hisseden vatandaşlarımıza bağışlanacak.

Bir bağış da Adana Demir'den 

Çok değerli Adana Demirspor taraftarları;Boluspor ile yapılacak müsabakanın gelirleri Elazığ'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı olarak kullanılacaktır.Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Samsunspor 

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor Kulübünün Başkanı Yüksel Yıldırım, ligin 20. haftasında sahalarında Başkent Akademi ile yapacakları maçtan elde edilecek geliri Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi. Yıldırm, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden dolayı Elazığlıların acısını gönülden paylaşıyoruz. Bu nedenle bu haftaki maçın gelirini Elazığ'daki depremzedelere yardım olarak vereceğiz. Haydi Samsunlular, Elazığ'a yardım için yarın maça gidiyoruz ve tribünleri dolduruyoruz. Yarın maçtayım." ifadelerini kulandı.Yılport Samsunspor ile Başkent Akademi arasındaki karşılaşma, 19 Mayıs Stadyumu'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.Öte yandan, Tokat Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, 6. Başçiftlik Kar Şenliği'nin Elazığ'daki deprem dolayısıyla ertelendiğini açıkladı.

Etiketler: spor camiası, Elazığ, destek
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