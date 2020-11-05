Süleyman Soylu'nun koronavirüs tedavisi evde devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bir müddetir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorların da uygun görmesiyle birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü'' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu hafta sonu yaptığı yazılı açıklamada; eşi, kızı ve kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavilerine hastanede devam edildiğini bildirmişti. Süleyman Soylu, yaptığı yeni açıklamada corona virüs tedavisine evde devam edileceğini açıkladı. Soylu şu ifadelere yer verdi: ''Bir müddetir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorların da uygun görmesiyle birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü.'' NTV

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