Sultanbeyli'de fabrika yangını çıktı

Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'nde yatak ve baza imalatı yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. AA

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