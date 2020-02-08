Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırına fırtına obüsleri, tank ve askeri malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'da ve sınırda konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi. Konvoy, daha sonra ilçeden geçerek Hatay'a doğru gitti. Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır birliklerine komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen 5 otobüs komando ile ZPT ve konteynerlerin yer aldığı askeri konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen ZPT'ler, güvenlik önlemi altında sınıra yönlendirildi. Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu. AA

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