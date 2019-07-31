"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı

31 Temmuz 2019, Çarşamba 09:31
TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar ve otobüslerden oluşan 12 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen zırhlı personel taşıyıcıları Ceylanpınar 1. Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı.

Personelin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. 

Konvoya jandarma trafik ekipleri eşlik etti.

AA

Etiketler: Suriye, sınır, askeri sevkiyat
Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zarif: AB sözlerini yerine getirmezse üçüncü adımı atacağız

    İdlib'de 3 ayda 781 sivil öldü

    Göç İdaresi Genel Müdüründen 'sınır dışı' açıklaması

    Merkez Bankası Başkanından enflasyon açıklaması

    Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı

    2018'de 12 binden fazla çocuk savaş mağduru oldu

    Brexit korkusu otomobil sektörünü vurdu

    Danimarka göçmen kabul edecek

    Afganistan'da bombalı saldırı: 32 ölü

    Ege'de deprem

    İngiltere’de “Türk arıyı yakalayın” alarmı

    12 binden fazla çocuk savaş kurbanı

    Torba’dan AKP de rahatsız

    Kişiye endeksli sistem yanlıştır

    Bayram arefesinde fırsatçılar yine iş başında

    Küresel Ayak İzi Ağı'ndan herkesi ilgilendiren önemli uyarı!

    Yunanistan'dan Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz' suçlaması

    MGK toplantısı sona erdi

    MEBCBS tanıtıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâkim misiniz, savcı mı?!!
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimiz (asm) kaza namazı kılmış mıdır?
    Genel

    Torba’dan AKP de rahatsız
    Mustafa ORAL

    Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez
    Genel

    Kişiye endeksli sistem yanlıştır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bitlis’ten, Berlin’e
    Cevher İLHAN

    “Güvenli bölge” gizli pazarlığı…
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Osmanlıda kız okulları
    Faruk ÇAKIR

    Ankara, AB atağı yapar mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.