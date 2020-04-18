Suriyeli gençlerden örnek davranış

Gaziantep’te Suriyeli 4 üniversite öğrencisi, hayırseverlerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Üniversite öğrencisi 4 genç, iş insanları ve çevrelerindeki hayırseverlerden topladıkları 60 gıda kolisini, şehirde ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Bakri Kahlawi, grup adına yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla beraber 4 yıldır gönüllülük esasıyla çeşitli sosyal sorumluluk çalışması yaptıklarını belirtti. Kahlawi, Tanıdıklarından aldıkları yardımları ve kendi burslarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalıştıklarını anlattı. Kahlawi, ayrıca Ramazan ayında bin aileye market kartı dağıtmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. AA

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