Taksicilerden Rize’de eylem

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Mayıs’ta törenle hizmete açılan Rize-Artvin havalimanında taksici esnafının yolcu alabilmesi için gereken ihalenin hâlâ yapılmaması taksiciler arasında tartışmalara neden oluyor.

Taksiciler Kooperatifi Başkanı Hızır Şükrü Doğanay “Polis burada taraf. O ki taraf kusura bakmayın benim 85 arabam var, 85 arabamı feda ediyorum. Hangisini istiyorlarsa yakmaya hazırız. Sıkıntı yok ceza ise ceza, ne gerekiyorsa o. Bu saatten sonra da bizde de geri vites yok” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen ay törenle hizmete açılan Rize-Artvin havalimanında taksiciler arasında yolcu alma tartışması yaşandı. Pazar ilçesinden gelen taksiciler adalet istediklerini söyledi. Rize - anka

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