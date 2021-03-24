Taksilere virüs koruması

İzmir Balçova Belediyesi, son günlerde tekrar artış gösteren koronavirüs vak’alarının önüne geçmek için ilçedeki ticarî taksiler için şeffaf panel uygulaması başlattı.

Belediye tarafından alınan şeffaf paneller, Balçova’daki 115 ticarî taksinin tamamına ücretsiz monte edildi. Şoför ile yolcu arasında bulunan bölüme monte edilen plâstik şeffaf panelde bilgilendirici uyarılar ile para verme bölümü ve görme engelli vatandaşların okuyabilecği Braille Alfabesi ile taksinin plakası bulunuyor. Ayrıca araçların ön camlarında “Bu taksi koronavirüse karşı korunaklıdır” ifadesinin yer aldığı uyarıcı bulunuyor.İzmir’de ilk kez uygulanacak tedbirle taksilerde bulaşma riskinin en aza düşürülmesi hedefleniyor. İzmir - anka

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