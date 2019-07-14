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Tarım Bakanı deniz kirliliğine dikkat çekmek için dalış yaptı

14 Temmuz 2019, Pazar 17:13
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için Çeşme'deki Eşek Adası açıklarında dalış yaptı. Dalış kıyafeti giyen ve tüple su altına dalan Pakdemirli, dalgıçlarla birlikte denizde bırakılan atıl vaziyetteki ağları temizledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Denizlerdeki Av Araçlarının Temizlenmesi Projesi' kapsamında dalış yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 'Reis Bey' isimli su ürünleri kontrol tekne ile Çeşme Dalyan'dan hareket eden Bakan Pakdemirli ve dalış ekibi, Eşek Adası yakınlarında demir attı.

Dalış yapmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Bugün denizlerdeki av araçların temizlenmesi projesi kapsamında buradayız. Bu proje bizim Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'müzün projesi. Şimdilik tamamen devletimizin, bakanlığımızın imkanlarıyla gerçekleşiyor. Ama ilerleyen günlerde burada inşallah sivil toplum örgütleri de olacak" dedi.

Denizleri gelecek nesillerden emanet aldıklarını ifade eden Pakdemirli şöyle konuştu: "Bunun farkında olmamız gerekiyor. Her kaynağı olduğu gibi denizlerimizi de çok verimli kullanmamız lazım. Denizlerin altını su gibi görmemek lazım. Altta bir ekosistem, bitki örtüsü var. Bunları koruma anlamında her türlü çabayı ve gayreti sarf etmemiz lazım. Koruma kullanma dengesine riayet etmemiz lazım. Elimizde bir tane dünya var ama 7 dünya varmış gibi tüm dünya bunu harcıyor. Biz de bu işe bir katkı olsun diye başta ağların, sepetlerin ve diğer av gereçlerinin temizlenmesiyle ilgili bir kampanya başlattık."

Etiketler: Tarım Bakanı, deniz kirliliği, dalış
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