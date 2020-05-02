Tarlalar susuz kalmasın

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, salgınla mücadele süreci devam ederken, çiftçinin elektrik borçlarından dolayı elektriğinin kesilip tarlaların susuz bırakılmasına tepki gösterdi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan salgından en çok etkilenen kesimlerin başında gelen çiftçilerin, böyle bir dönemde elektrik dağıtım şirketleri ve sulama birlikleri tarafından gereken desteğin verilmesini isteyen Gürer, Türkiye’nin bazı bölgelerinde, çok sayıda üreticinin tarımsal sulamadan kaynaklanan borçları sebebiyle elektriklerinin kesildiğini ve bu nedenle sulama yapamadıklarını bildirdi.

Gürer, çiftçilerin tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik ve su borçları nedeniyle, Mart ayında hesaplarına yatan gübre ve mazot desteklemelerine bloke konulduğu yönünde şikâyetler aldıklarını da belirterek, “Tüm dünya korona virüsle mücadele kapsamında, tarım sektörünü, çiftçiyi, üreticiyi desteklerken, ülkemizde desteklemelere bile bloke konulması, AKP’nin çiftçiye verdiği değerin bir göstergesi olarak nitelendirilebilir. Özel enerji şirketlerinin tahsilatını çiftçi desteklerinden kesilmesi yanlış bir düzenlemelidir, değişmelidir” şeklinde konuştu.

Ankara – Ahmet Terzi