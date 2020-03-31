TBMM'ye ziyaretçi yasağı uzatıldı

TBMM’ye ziyaretçi yasağının 1-30 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde uzaltıldığı açıklandı.

TBMM yerleşkesine, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağının 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs önlemleri kapsamında daha önce alınan ziyaretçi yasağı kararının uzatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Açıklamada, ziyaretçi yasağı uygulamasının 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. NTV

Okunma Sayısı: 107

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.