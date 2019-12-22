Termik santraller tam gaz

Termik santrallerin iki buçuk yıl daha filtresiz çalışması izniyle ilgili yasa tasarısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın veto etmesinin ardından santraller tam kapasite çalışıyor.

1 Ocak itibariyle filtre takılmaması durumunda lisansın iptali için başvuru yapacaklarını belirten Avukat Çıkın, “Elbistan Akbayır’da Diler Enerji tarafından yapılmak istenen termik santral için olumlu verilen ÇED raporunun iptali için mahkemeye dâvâ açtık. Mahkeme keşif yaptı. Bilirkişi heyeti raporunu düzenledi. Heyet santralin herhangi bir kamu yararı taşımadığını ve çevreye zarar vereceğini tesbit etti. A Termik Santrali yasa gereği 31 Aralık tarihine kadar filtresini takması gerek. 31 Aralık’a kadar filtre takılmaması durumunda 1 Ocak itibariyle santralin lisansının iptal edilmesi için bakanlığa müracaat edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Termik santrallerin iki buçuk yıl daha filtresiz çalışması izniyle ilgili yasa tasarısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın veto etmesinin ardından gözler termik santrallere çevrildi. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan Çelikler Holding’e ait A Termik Santrali, 31 Aralık 2019’da uygulanacak olan filtre takma kararı sonrası üretimi tam kapasiteye çıkarırken, bölge halkı ölümlerin artmasından ötürü endişeli olduklarını dile getirdi. Amerikanın sesi’nin haberine göre, santralin yıllardır zehir saçtığını vurgulayan Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu gönüllüsü Mehmet Dalkanat, “2 yıl sonra şu gördüğün insanların hiçbir tanesini yaşıyor olarak göremeyebilirsiniz’’ dedi.

Kanser olmayan kalmadı

Termik santrallerin arasında kömür naklini gerçekleştiren bandın köyü ikiye böldüğünü ifade eden köy sakinlerinden Aysel Sümbül, “Termik santrallerden yükselen kül ve dumanlardan dolayı ne çamaşır serebiliyoruz, ne de evlerimizi havalandırabiliyoruz. Dışarı bile çıkamıyoruz. Kocam hasta, ben hastayım. Hem bu bant yolunun külünü yiyoruz hem de termik santrallerin külünü yiyoruz. Köyümüzü buradan kaldırmamalarını istiyoruz. Bu millet hep kanser oldu, bizim köyde kanser olmayan kimse kalmadı. Ya santrallere filtre taktırsınlar ya da bu milletin kanına girmesinler’’ diye konuştu.