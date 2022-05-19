Ters laleler açmaya başladı

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Murat Dağı’nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor.

Halk arasında “ağlayan gelin” olarak bilinen, bölgenin endemik türlerinden ters laleler (Fritillaria pinardii) zarafeti ve güzelliğiyle hayat bulduğu Murat Dağı’na ayrı bir renk katıyor. İlkbaharda açan ters laleler yaklaşık 20 gün dağın eteklerini süsleyecek. Bölgede incelemelerde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Basri Karayel, Murat Dağı’ndaki karların erimesiyle ters lalelerin açmaya başladığını belirterek, “Ters lale özellikle bölgemizde Murat Dağı’na has bir endemik bitki türüdür. Ters lale genellikle bin ile 2 bin 500 metre rakımda yetişen bir bitkidir” dedi. AA

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