"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

THY'nin İtalya uçuşları yeniden başladı

01 Temmuz 2020, Çarşamba 14:10
Türk Hava Yolları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiği İtalya'ya tarifeli seferlerine bugün Roma ve Milano'dan yeniden başladı.

THY, bu sabah itibarıyla Roma-İstanbul (TK 1862) ve Milano-İstanbul (TK 1874) tarifeli seferlerini uzun bir aradan sonra ilk kez icra etti.

Roma'dan yapılan ilk uçuşta 105 yolcu yer alırken, yolcular arasında bir de evcil kedi olması dikkati çekti. Milano seferi ise 138 yolcu ile yapıldı.

THY, Kovid-19 salgınının şubat ayı sonlarında İtalya'da hızla yayılması sebebiyle bu ülkeye son tarifeli seferini 29 Şubat'ta gerçekleştirmişti. THY, 24 Mart'ta ve 24 Nisan'da ise bu ülkedeki öğrenci ve geçici süreyle gelen vatandaşların yurda dönmesi için Roma ve Milano'dan 3 özel sefer düzenlemişti.

THY'nin bugün itibarıyla başlattığı seferlerden bu aşamada İtalya'da oturum izni bulunanlar, sağlık ve iş gibi acil durum sebebiyle seyahat etmesi gerekenler ve İtalyan vatandaşları yararlanabilecek.

AA

Etiketler: THY, İtalya, uçuş
Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İran Suriye krizinde siyasi çözüme inanıyor'

    Uluslararası Af Örgütünden Çin'e çağrı: Eğitim kampları kapatılsın

    İstanbul Valiliği'nden bayram tedbirleri

    Ateş Kara ''yeni virüs'' ile ilgili açıklama yaptı

    Merkel Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını devraldı

    CHP, Meclis Başkan adayını açıkladı

    Türkiye'nin en büyük şirketi TÜPRAŞ

    Volvo 2 milyondan fazla aracını geri çağırdı

    AB, Hong Kong'da yürürlüğe giren yasaya tepki gösterdi

    Volkswagen, tüm yatırımları erteledi

    İngiltere'den İsrail'e 'ilhak' tepkisi

    Fransa, NATO tatbikatına katılmama kararı aldı

    Erdoğan: Sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz

    Covid-19 tedavisinde kullanılacak olan Remdesivir'in fiyatı açıklandı

    Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 600 bini aştı

    'Kurbanlık sayısında sıkıntı yok'

    Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması

    Avustralya'da virüs vakalarındaki artış devam ediyor

    Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 654 bini aştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Alarm zilleri çalarken
    Genel

    Hukukçu vekiller rahatsız, Bakan kenarda
    Mikail YAPRAK

    “Komutan! Ben seni günde beş defa Allah’ın evine çağırıyorum”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Emekliye TÜFE oyunu
    Genel

    Üniversiteye siyaset darbesi
    Ahmet BATTAL

    Devlet hepsine sahip çıksa-2
    Genel

    Binlerce IŞİD’li geri döndü
    Cevher İLHAN

    Adalette de “siyasî kutuplaşma”
    Hüseyin Şahinoğlu

    Deizm: Çıkmaz sokak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.