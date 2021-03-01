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1 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

THY uçağında bomba alarmı

01 Mart 2021, Pazartesi 18:53
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, TK1752 sefer sayılı Oslo - İstanbul uçağında bomba ihbarı yapıldığını ve yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından, TK1752 sefer sayılı Oslo - İstanbul uçağında bomba ihbarı yapıldığını duyurdu. 

Üstün, "TK1752 sefer sayılı Oslo - İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu. 

Etiketler: THY, uçak, bomba, alarm
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