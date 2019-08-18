TMO fındık üreticisine randevu vermeye başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi, yarından itibaren 2019 ürünü fındık alımı için çiftçilere randevu vermeye başlayacak.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, levant kalite fındık için 16,5 lira olarak açıklandığını anımsattı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçilere 19 Ağustos'tan itibaren alımlar için randevu verileceğini, 21 Ağustos'ta da ürün kabulüne başlanılacağı yönünde açıklamada bulunulduğunu belirten Öztürk, sürecin Türkiye ve fındık üreticilerine hayırlı olmasını diledi. AA

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