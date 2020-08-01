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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Topraksız serada 110 ton çilek hedefi

01 Ağustos 2020, Cumartesi 09:20
Tokat'ın Turhal ilçesinde köyde kurduğu serada topraksız tarım yapan Faik Çalışkan, yıllık 110 ton çilek üretmeyi hedefliyor.

Necip köyünde 5 dönüm alanda sera kuran Çalışkan, 115 bin çilek fidesini topraksız yetiştiriyor. Kurulan sistem vesilesiyle fideler 10 dakikada sulanabiliyor.

Çalışkan, yıllardır sera imalatı yaptıklarını, sektörün içinde oldukları için topraksız çilek serası kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Asansörlü çilek serası oluşturduklarını anlatan Çalışkan, toprak yerine Hindistan cevizi kabuğundan üretilen malzemede yetiştirilen ilk çilekleri almaya başladıklarını belirtti.

"Bizim bölgemizdeki çilek üretimi 9 ay"

Tokat bölgesinin ikliminin klima özelliği bulunduğunu belirten Çalışkan, şu bilgileri verdi:

"Bölge olarak 7 ovanın üzerindeyiz. Yağmuru, güneşi ile Türkiye'de az rastlanan bir iklimimiz var. Bizim bölgemizdeki çilek üretimi 9 ay. Antalya, Silifke buralarda çilek üretimi 6 ay. Biz bu seradan 9 ay ürün alacağız. Çilek fidelerini yeni diktik. Dört yılda bir fide değiştireceğiz. Buradan yılda ortalama 110 ton çilek ürünü alacağız."

Çalışkan, seralarında üretilen ilk çileklerin ilgi gördüğünü vurguladı.

Türkiye'nin değişik yerlerinden talep aldıklarını ancak talepleri karşılayamadıklarını anlatan Çalışkan, hedeflerinin ihracat olduğunu sözlerine ekledi.

AA

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