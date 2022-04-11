Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Trakya bölgesinde hava sıcaklıkları düştü.

Yeni sistemin etkisine giren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde hava soğudu yer yer sağanaklar görülmeye başladı. Nisan ayı başında en yüksek sıcaklığın 24 derece ölçüldüğü Edirne'de bugün en yüksek sıcaklığın 12 derece olması bekleniyor. Baharlık kıyafetler de yerini daha kalın kıyafetlere bıraktı. Vatandaşlardan Saim Atlı, AA muhabirine, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının Trakya'yı etkilediğini belirtti. Baharı beklerken kışın geri geldiğini ifade eden Saim Atlı "Yağmurlar başladı, hava soğudu, bereketli olsun çiftçilerimize. Bizlerde kazakları tekrar giydik, tedbiri elden bırakmamak gerekir. Sabah akşam yanımızda palto, ceket bulunduralım iyice yaz gelmeden" dedi. Yılmaz Tunca ise havaların güzel giderken bir anda soğuduğunu anlattı. Sıcaklık düşüşüne sağanak yağışında eşlik ettiğini anlatan Tunca, "Havalar güzel gidiyordu, biz de diyorduk 'bahar geldi, yaz geldi'. Havalar bir anda soğudu. Bugün taktık beremizi, hava serin. Hayırlısı olsun, bu yağmurlara da çok ihtiyaç var. Toprağın nisan yağmurlarına da ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 163

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.