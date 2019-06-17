TÜBİTAK'a 21 personel alınacak

TÜBİTAK birimlerinde görev yapmak üzere 21 personel istihdam edilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere mühendis ve Ar-Ge personeli alınacak. Son başvuru tarihi 8 Temmuz Toplam 21 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 8 Temmuz olarak belirlendi. AA

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