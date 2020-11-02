"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Tunceli'de bir köye karantina kararı

02 Kasım 2020, Pazartesi 15:18
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı ifade edildi.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede COVID-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için çalışma ve denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, birden fazla COVID-19 tanılı hastanın ve temaslının bulunduğu Güneykonak köyü, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köye giriş ve çıkışlar, 14 gün süreyle yasaklandı.

Etiketler: Tunceli, köy, karantina
Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgın nedeniyle 442 gazeteci öldü

    DSÖ Genel Direktörü karantinaya girdi

    Ekrem İmamoğlu taburcu edildi

    Trabzon Valiliği uyardı: Yayla evlerinde erzak ve malzeme bırakmayalım

    'Elif parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı'

    'Elif parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı'

    ABD'deki tarihi seçime saatler kala son durum?

    'Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı'

    14 yaşındaki İdil depremden 58 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı

    İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısı 79'a yükseldi

    Deprem karnemiz kırık

    Hayat pahalılığı S.O.S veriyor

    İşsizlik Fonu Patron Fonu mu olacak?

    Lauren Booth: Avrupa İslama muhtaç

    Filistin’i sevmek yetmez, çaba sarf et

    Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

    İzmir'de vefat sayısı 69'a yükseldi

    Azerbaycan: Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha ettik

    'Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti'

    'Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kimse bunları bana anlatmadı!”
    Genel

    Lauren Booth: Avrupa İslama muhtaç
    Cevher İLHAN

    “Adalet müessesesi hiçbir tarafgirliğe kaymaz”
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arz, emir tahtında depreniyor
    Şükrü BULUT

    Yeni dünya düzencileri bu defa Çin üzerinden geliyorlar...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük Savaş nasıl başladı, nasıl bitti?
    Süleyman KÖSMENE

    Kizbden sayılmayan kinayeli sözler
    Yeni Asya'dan Size

    E-gazete için 12+1 abone kampanyası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.