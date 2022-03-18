"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Tunceli'de kutlama ve etkinliklere izin şartı

18 Mart 2022, Cuma 15:01
Tunceli'de eylem ve etkinlikler 6 gün süreyle mülkü idare amirin izniyle yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Nevruz Bayramı'nın her yıl 21 Mart tarihinde ülkede coşkuyla kutlandığı belirtildi.

Bu kapsamda nevruz coşkusu ve kutlamalarına gölge düşürebilecek her türlü eylem ve etkinliğin önüne geçilmesi amaçlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri, İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlardaki basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri ya da broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 18 Mart saat 00.01 ile 23 Mart saat 23.59'a kadar mülkü idare amirinin iznine bağlanmıştır."

Açıklamada, bu 6 gün boyunca izinsiz yapılacak her türlü kutlama ve etkinliğe vatandaşların huzur ve güvenliği için müsaade edilmeyeceği aktarıldı.

Etiketler: Tunceli, kutlama, etkinlik
Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye tepki

    Hollanda'da 200 milyon avrodan fazla Rus varlığı donduruldu

    İstanbul'da motosikletler trafiğe çıkamayacak

    Rusya, Luhansk bölgesinin yüzde 90'ını ele geçirdi

    İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

    AB'den 'Ukrayna' açıklaması

    Rus oligarkın lüks yatı Norveç'te mahsur kaldı

    İngiltere'de tüm seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

    Zelenskiy'nin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi önerildi

    Putin, Almanya Başbakanı Scholz ile Ukrayna'daki durumu görüştü

    Şehitler rahmet ve dualarla yad ediliyor: Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü...

    Beyaz Saray: Rusya'nın tüm dünyanın gözü önünde yaptıkları asıl affedilemez olandır

    Zelenskiy: Hayatınızın en kötü kararı olacak

    7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'da son durum?

    Bulgaristan eski Başbakanı gözaltına alındı

    12 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rus ordusu 14 bin 200 asker, 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank kaybetti
    📷

    Kadir Gecesi kudsiyetindeki Berat Gecesi manevi coşku, rahmet ve duaya vesile oldu

    Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verilecek?

    Blinken: Biden, Çin'i uyaracak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hür ve âdil seçim için de parlamenter sistem şart
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamber Efendimizin (asm) annesi ve babası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    DUYURU
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Furkan Alyakut

    Ahlâktan yoksun ahlâk bekçileri
    Risale-i Nur'dan

    Zafer nimeti bir şükür ister
    Şükrü BULUT

    Kur’an’ın gölgesinde fereci ararken…
    Ali FERŞADOĞLU

    Dirck Erterlinks ile yeniden Müslüman olmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman’ı anma günleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.