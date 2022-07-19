Tüpgaz fiyatları soba yaktırdı

İZMİR’DEKİ EMEKLİ HİLMİ ÇEKİCİ, YALNIZ YAŞADIĞI EVDE YEMEĞİNİ BAHÇEYE KURDUĞU SOBADA PİŞİRİYOR.

BÖYLE SIKINTI GÖRMEDİM İzmir Karabağlar Yurtoğlu Mahallesinde müstakil küçük bir evde oturan Çekici (77), son zamanlarda herşey pahalandığı için zorluk çektiğini söylüyor ve “Daha önce hiç bu kadar geçim sıkıntısı çekmedim, Allah dar gelirlilerin yardımcısı olsun” diyor. TÜP 300 LİRAYI GEÇİNCE Çekici, mutfak tüpünün fiyatı 300 liranın üzerine çıkınca, daha önce tüp ocağında pişirdiği yemeklerini yaz ortasında bahçeye kurduğu soba üzerinde, çevreden topladığı tahta parçalarını yakarak pişirmeye başlamış. SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

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