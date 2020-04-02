'Turizm sezonu mayıs sonuna ertelenecek'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "(Turizm sezonu) Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor" açıklamasını yaptı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgının turizme etkisiyle ilgili açıklama yaptı, "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak" dedi. Ersoy ayrıca, "(Turizmde) Askıdaki personel kısa çalışma programına dahil edilebiliyor. İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın" diye konuştu.

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