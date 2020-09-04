"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Türkiye'de 1612 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

04 Eylül 2020, Cuma 20:47
Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 276 bin 555, can kaybı 6 bin 564 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 117 bin 113 test yapıldı, 1612 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 1021 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 249 bin 108'e çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 583 bin 200, vaka sayısı 276 bin 555, vefat sayısı 6 bin 564 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 20 bin 883, ağır hasta sayısı 1076, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 200 laboratuvarda 117 bin 113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: Türkiye, Kovid-19
Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Kabul edilebilir bir şey değil"

    Türkiye'de 1612 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    'Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68'

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 1100 ölüm daha

    İstanbul'da 39 ilçede koronavirüs denetimi

    AB'den Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı

    'Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında teknik görüşmeler başladı'

    Avrupa Konseyi: Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı

    DSÖ'den aşı açıklaması

    Ülke genelindeki yangınlara ilişkin son durum?

    Doç. Dr. Kömürcüoğlu'ndan 'influenza' uyarısı

    'Kovid-19 aşısı belki ekim sonundan önce dağıtılır'

    Liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanındı

    İşten çıkarma yasağı uzatıldı

    İnsanlık bu utanç duvarlarını yıkmalı

    EYT’liler teklifi yine Mecliste

    Savaşın kazananı olmaz

    İnsan beynini ‘hack’leme zamanı’

    Pandemide ayrımcılık arttı

    Enflasyon tahminleri yine tutmadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP VE KEMALİZM: Kim kimin ömrünü uzatıyor?
    Faruk ÇAKIR

    Zalimi yanından kov!
    Ahmet BATTAL

    Spano marka işaret fişeği
    Osman ZENGİN

    Gusül abdestinin farzı kaçtır?
    Rüstem GARZANLI

    Gazetemize, cemaatimize, meşrû heyetlerimize sahip çıkalım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet ÇETİN

    Tab’ıma muvafık olanlara çalışırım?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Yakınların öldü, sana oyuncaklar alayım!”
    Genel

    Nurdan Katreler
    Fazilet Kırmızı

    Şükür nimeti arttırır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.