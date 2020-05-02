Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 2 binin altına düştü

Türkiye'de son 24 saatte 1983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Sağlık Bakanı Koca, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun 2,5 katına yakın." dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 1983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 78 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 124 bin 375, can kaybı 3 bin 336 oldu.
Son 24 saatte 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 58 bin 259'a ulaştı.
Sağlık Bakanı Koca, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun 2,5 katına yakın." ifadelerini kullandı.
AA